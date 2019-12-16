【人物誌】鄧肯費格遜！延續狂人故事

近期英超換帥最成功球隊，除咗熱刺之外，一定係愛華頓，但「拖肥糖」並未正式請到新帥，而係由助教鄧肯費格遜擔任看守領隊。

呢位愛華頓昔日名宿即使首次做主帥，但表現有板有眼，領軍兩場分別擊敗車路士同打和曼聯，呢位球員時代「火爆狂人」，轉做教頭後，一樣勁爆。

現年47歲嘅鄧肯費格遜球員時代曾經兩度效力愛華頓(1994-98、200-06)，為「拖肥糖」喺英超上陣239次，射入60球。

雖然佢入球率唔算高，但以1米93身高衝擊對方防線，仍然好有殺傷力，屬於典型英式中鋒。

不過，鄧肯費格遜最令人印象深刻都係佢火爆性格，曾經4次被控傷人，包括同人爭的士打架，同埋喺酒吧鬧事。最嚴重係1994年效力格拉斯哥流浪期間，粗暴襲擊對手麥斯迪，被判入獄3個月。鄧肯費格遜身為前鋒，但球員生涯累積9面紅牌，可見佢風格非常凶悍。

雖然鄧肯費格遜嘅惡人形象臭名遠播，但亦因為呢份血性同霸氣，令佢成為充滿感染力嘅領隊，即使之前冇做過一隊主帥嘅經驗，但都可以憑個人魅力，激發愛華頓球員嘅鬥心，令球隊成績大翻身，有蘇格蘭同鄉前曼聯傳奇領隊費格遜嘅影子。

近日多位領隊同愛華頓帥位扯上關係，包括前主帥莫耶斯，但其實最佳人選就喺眼前，就係鄧肯費格遜。

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