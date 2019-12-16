J2/J3球員雲集千葉市原　蘇我氣氛更濃烈

【林卓臻日本直擊】作為日本J2聯賽球隊千葉市原的所在地，蘇我雖然難稱是千葉市內最繁華的地區，但就如屹立在蘇我鐵路站以西的地標建築福田電子競技場，足球在這裡幾乎無處不見。一出蘇我站鐵路閘口，千葉市原的巨大的隊徽和球員資訊迎面而來，佔據了站內廣告版大部分位置，區內街燈、商店櫥窗和廣告版上，千葉市原旗幟四處可見，成為市內不會錯過的風景，當地人對球隊追隨的那份忠心，以圖騰形式出現在各個街頭巷尾，日本人對足球的熱愛可見一斑。

今次選拔賽正值日本各級聯賽完季後，因此吸引不少日本當地球員前來，當中亦以J2及J3聯賽球員為主，希望在場外觀戰的球探面前大展身手，為自己贏得一紙新合約。在兩位香港球員下榻的酒店，和選拔賽舉行的福田電子競技場附近，不難看見以一身西裝骨骨外型示人的日本當地球員拖着行李箱的身影，這幫身材健碩的「西裝友」猶如正趕去一場面試大會一樣，他們的端莊外表，透露出對這次選拔賽的重視，這一細節，就足以令記者和兩位香港球員感受到日本球員對追求職業素養的態度。

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