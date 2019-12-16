歐聯16強抽籤揭曉！利物浦鬥馬體會

歐聯16強完成抽籤，4支英超勁旅命運大不同，上屆冠軍利物浦抽中馬德里體育會，而上季英超盟主曼城抽下下籤，要迎戰歐聯捧盃次數最多嘅皇家馬德里，英超雙雄大戰西甲雙雄。

至於車路士亦黑仔，將會硬撼德甲勁旅拜仁慕尼黑，反觀由摩連奴執教嘅熱刺繼續有運行，抽到好籤，對手只係RB萊比錫。

祖雲達斯條籤亦唔錯，將對里昂，里昂主力迪比受重傷長抖，祖記過關機會更高。至於早前換帥嘅拿玻里抽到下下籤，面對巴塞隆拿，新教練加度素腳頭真係麻麻。

歐聯16強抽籤結果

多蒙特(德甲) Vs 巴黎聖日耳門(法甲)

皇家馬德里(西甲) Vs 曼城(英超)

阿特蘭大(意甲) Vs 華倫西亞(西甲)

馬德里體育會(西甲) Vs 利物浦(英超)

車路士(英超) Vs 拜仁慕尼黑(德甲)

里昂(法甲) Vs 祖雲達斯(意甲)

熱刺(英超) Vs RB萊比錫(德甲)

拿玻里(意甲) Vs 巴塞隆拿(西甲)

註：前者首回合主場，首回合會喺明年2月18、19、25及26日展開，次回合則喺3月10、11、17及18日舉行。

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