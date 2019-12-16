促接納合併方案　繩聯籲還運動員參賽權

近日一封以「一眾為跳繩運動付出青春的運動員」作署名，題為「香港跳繩運動員將會缺席世界跳繩錦標賽2020」的公開信引起廣泛關注。中國香港跳繩體育聯會（繩聯）周一（16日）舉行記者會解釋事件始末，促請中國香港跳繩總會（繩總）接納合併方案，成立香港跳繩體育聯盟，實現「不攬炒，不倒退，還香港運動員公平參賽權」。

該封公開信內容提及「舊有兩個世界跳繩組織，世界跳繩體育聯會（WJRF）及國際跳繩總會（FISAC），合併為國際跳繩聯盟（IJRU），為全世界運動員建立更高水平跳繩比賽，香港卻遲遲未能結成一個合乎繩盟要求的主管機構。」香港運動員可能因而「無限期缺席世界跳繩錦標賽」。

事實上，香港一直存在兩個跳繩機構——繩聯和繩總。兩會各自從屬的WJRF和FISAC去年宣布合併為IJRU，以申請跳繩成為國際體育項目。合併後，首個世錦賽將於明年7月舉行，只接受從屬IJRU的國家或地區參賽，而IJRU僅會認可本地一個主管機構。因此自去年1月起，繩聯7次去信繩總，提出合併新聯盟，均遭拒絕。過程中，繩聯曾經請求港協暨奧委會及IJRU協助斡旋，始終未能達成共識。

兩會主要爭議點在於新聯盟的組成比例。繩聯按照IJRU的合併方式，提出「五五」方案，即雙方各派4名代表，並由繩聯會長李志強及繩總會長夏秀楨，共同擔任新聯盟會長。但繩總望以「六四」比例合併，即繩總佔3人，繩聯佔2人，會長則由夏秀楨出任。繩聯基於「公平、對等、互相尊重」的原則反對，及後作出讓步，願由夏秀楨擔任會長，惟須保持「五五」管理權，仍然被拒。

繩總上周發出聲明，強調該會自1997年成立，是香港公認的跳繩組織，相信IJRU會以專業判斷審核會員申請資格。繩聯主席梁健璋在記者會上回應，根據IJRU會章，被認可會員「必須沒有存在與其直接競爭會員資格的組織」，故IJRU不可能審核繩聯和繩總任何一方申請，直至兩會達成合併共識。他續指籌備選拔賽及運動員備戰需時，促請繩總盡快接納方案，讓運動員趕及參與明年世錦賽，否則只會「攬炒」，繩聯、繩總，以至整個業界都會受害。

曾經代表香港出戰世錦賽的劉宏基、黃偉訊和蘇泳兒，表示運動員生涯有限，為了夢想不斷堅持，卻無法參賽，可惜之餘，亦不公平。另有運動員家長指出，喪失參賽資格，將會白白浪費多年來投放的資源，子女付出的時間更加無法挽回。繩聯教練郭義德則憶述2014年前，作為繩總運動員的經歷：「曾經因為不是繩總屬會教練任教的運動員，失去參賽資格。希望透過『五五』方案，杜絕這種不公情況。」

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