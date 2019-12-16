歐霸盃32強！曼聯阿仙奴抽到硬嘢

繼歐聯16強之後，歐霸盃亦進行咗32強抽籤，兩支英超豪門曼聯、阿仙奴都抽到由歐聯降格落嚟嘅球隊。

曼聯將會對比利時班霸布魯日，上屆歐霸盃亞軍阿仙奴迎戰希望勁旅奧林比亞高斯。另一支英超球隊狼隊仲大鑊，對手係有中國球星武磊助陣嘅西甲球隊愛斯賓奴。

至於由歐聯轉戰歐霸盃嘅意甲勁旅國際米蘭抽到好籤，對手只係保加利亞球隊盧多格德斯。32強仲有1場重頭戲值得關注，就係德甲利華古遜鬥葡超波圖。

歐霸盃32強抽籤結果

狼隊(英超) Vs 愛斯賓奴(西甲)

士砵亭(葡超) Vs 巴沙克舒希(土超)

基達菲(西甲) Vs 阿積士(荷甲)

利華古遜(德甲) Vs 波圖(葡超)

哥本哈根(丹超) Vs 些路迪(蘇超)

尼科西亞(塞浦甲) Vs 巴素利(瑞士超)

克盧日(羅甲) Vs 西維爾(西甲)

奧林比亞高斯(希超) Vs 阿仙奴(英超)

阿爾克馬爾(荷甲) Vs 寧斯(奧甲)

布魯日(比甲) Vs 曼聯(英超)

盧多格德斯(保甲) Vs 國際米蘭(意甲)

法蘭克福(德甲) Vs 薩爾斯堡(奧甲)

薩克達(烏超) Vs 賓菲加(葡超)

禾夫斯堡(德甲) Vs 馬模(瑞典超)

羅馬(意甲) Vs 真特(比甲)

格拉斯哥流浪(蘇超) Vs 布拉加(葡超)

註：前者首回合主場，首回合會喺明年2月20日展開，次回合則喺2月27日舉行。

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