專欄輪住嚟　菁英盃獲正選打起信心

大家好，我係標準流浪守門員盧兆崎。首先好高興有呢個機會去分享吓呢半年嘅經歷。

喺季初嗰陣我膽粗粗咁走去問流浪可唔可以跟操試腳，當時我自己亦知道，流浪係一間好注重培訓年青球員嘅球會，有好多嘅機會可以畀到年青球員，估計我試腳成功嘅機會都比較大。

感激會長及教練團畀機會

我跟咗一個星期操之後，好開心可以得到Philip Sir（標準流浪總監李輝立）嘅賞識，開咗份合約畀我，對於一向渴望成為職業足球員嘅我嚟講係非常興奮嘅事，腦海中只係諗住要練好啲波，等待機會嘅來臨。冇想到球會會咁重用我，年滿18歲嗰日就幫我註冊，成為球隊喺超聯嘅後備門將；更高興係喺兩個月之後，Philip Sir同埋教練團畀咗機會我喺「菁英盃」正選上陣，而我喺自己職業足球生涯嘅地標戰發揮算唔錯，令我喺之後嘅比賽上陣信心都大咗。

去到11月我代表香港U19出戰「亞青盃」外圍賽，呢個係我踢香港青年隊以嚟第一個踢正選嘅比賽，分組賽對手有北韓、印尼同東帝汶。喺呢個比賽我睇到自己嘅不足，同攞到好寶貴嘅經驗。

最後，我好想多謝「莫生」（標準流浪會長莫耀強）、Philip sir同埋流浪嘅教練團咁肯畀機會我，當然仲要多謝球迷嘅支持，我會繼續畀心機。

標準流浪

門將 盧兆崎