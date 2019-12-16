全心推動女足　球員踢得開心就係回報

談起扎根大埔的足球隊，大部分球迷的認知只有上季港超冠軍和富大埔。然而，當問起大埔女子隊，卻很多人對此感陌生。除了「男女有別」，大埔女子隊相對起其他女足球隊更缺乏資源，但在其掌舵人李麥潔娉女士的心目中，卻是一顆獨一無二、彌足珍貴的「掌上明珠」。

和富社會企業自2006年起贊助大埔男子隊，直至2014年才開始支持轄下女子隊。當時兼任女子隊教練的大埔球員葉佳，向和富社企會長李宗德博士請求贊助，而李先生不但答應請求，更請太太親身主理女子隊一切大小事務。李太坦言，當初對足球一竅不通，但直至遇見一些為求追逐足球夢，不惜犧牲工餘時間的女足球員，她便被女子足球深深吸引：「開始睇女足先發現佢哋嘅資源較少，所有球員都係業餘，練習同比賽都喺夜晚舉行，個個都係放工之後先嚟踢波。好佩服佢哋咁鍾意足球，但同時要犧牲咁多嘢，我覺得值得支持佢哋。」

由一竅不通變做到最好

自此，李太便懷着「一係唔做，一做就做到最好」的辦事精神，全心全意地投入支持大埔女足。及後更在2015年成立了多一支球隊，亦是大埔的「姊妹隊」——和富社企，目的是讓更多女孩子能有機會接觸足球：「當時Betty（足總女足經理黃若玲）想多啲隊參加，畀多啲女仔接觸專業足球，所以就成立咗和富社企呢隊波。」李太事事力臻完美的性格，推動了她在女足發展上不遺餘力的付出，更在2015至2017年及2018至2020年連續6年投資足總籌辦的女足發展項目，成為整個本地女子足球界的最大後盾。

自足總在2012年復辦香港女子聯賽至今，無論甲組聯賽抑或足總盃獎盃皆被幾支資源豐富的球隊壟斷。李太慨嘆，大埔女子隊不論名氣、資源和實力都較人遜色，與獎盃無緣亦無可奈何，但唯獨有一項範疇，這支女足比起其他人更為優勝：「我哋比起其他隊嘅人更加珍惜每個踢波機會。好似舊年9月因為颱風山竹影響，喺跑馬地有場比賽取消咗。雖然賽前啲球員已經收到通知，但佢哋竟然照嚟！話唔想嘥咗個場，攞個場嚟練波，由此睇得出佢哋真係好鍾意踢波！」

付出當然想要有回報，然而投資本地足運，就一直被坊間認為是毫無回報。對此，李太不敢苟同，反而認為只要球員踢得開心，自己亦能助他人實踐夢想，何樂而不為？「至少我每次落球場睇佢哋，佢哋嘅笑容係真心嘅，就算平時工作上有幾唔開心，但落到球場一刻開心，而我見到佢哋做緊鍾意做嘅事，亦都會開心埋一份。」李太笑言。