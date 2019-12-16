托摩連奴鴻福！熱刺奪歐聯21倍抵玩

熱刺改由摩連奴執教後，真係行運行到落腳趾尾，近5場英超贏4場，升上第5位，只係落後第4位車路士3分，去到歐聯16強抽籤，仲抽到好籤，對住只成立咗10年嘅德甲球隊RB萊比錫，係4支英超球隊之中，抽得最好嘅一條籤。

抽籤之前，熱刺原本有5支潛在對手，包括巴塞隆拿、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、華倫西亞、RB萊比錫，結果抽中資歷最淺嘅RB萊比錫，所以真係要佩服「寸王」嘅運勢。

雖然RB萊比錫以小組首名出線，但要留意同組對手只係里昂、賓菲加、辛尼特，「水份」甚重。

論雙方主帥「卡士」更加相距九條街，摩連奴曾經帶領6支唔同球隊打入歐聯16強，同安察洛堤並列第一。「寸王」更加為波圖、國際米蘭奪得過歐聯冠軍，其中2004年率領波圖捧時，RB萊比錫教練拿高斯文當年只係16歲咋。

熱刺上屆打入決賽功虧一簣，今屆有「歐聯大師」摩連奴領軍，配合運勢，一圓捧盃夢都唔奇。熱刺奪歐聯冠軍有21倍，博得過。

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