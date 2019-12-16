香港隊　Henry撐港隊由兩個人撐到三個

【黃雋謙釜山直擊】一個「大男人」帶住兩個「小女人」可以做啲乜？行街、睇戲、Shopping？非也！香港隊球迷Henry就決定帶太太和女兒遠赴南韓，為正在征戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽決賽周」的香港隊吶喊助威。特別是來仗港隊即將對陣中國隊，這場老對手之間的對決，對Henry一家來說別具一番意義。

4年前，香港隊在世界盃外圍賽與中國隊同組，當時很多人認為港隊並無可能在對手身上取分。但偏偏在9月的作客賽事，香港憑球員力拼、球迷力撐之下以0比0逼和對手。及後在11月的主場賽事，受賽前掀起一番爭議的「海報事件」影響，香港球員士氣一振，鼓起勇氣堅守防線到最後一刻，以0比0再次逼平中國隊。而港隊球迷Henry，當年就在旺角場與新婚太太Angel一同見證這個歷史時刻，他形容這個賽果絕對是意想不到：「完場嗰刻直頭呆咗，完全冇諗過竟然可以守和中國，為香港人爭口氣！」

時移世易，4年後的社會環境沒有比4年前簡單，更因為最近一連串的政治事件，令香港和中國兩地人的關係更添複雜。而香港隊即將在周三（18日）舉行的東亞錦標賽再對中國隊，Henry將再次成為「中港大戰」的座上客，而今次陪伴身旁的除了還是4年前的太太Angel，還增添了剛滿3歲的女兒Ashley。「對於我家庭嚟講，今次釜山之旅係想一家人去旅行，佢哋又可以陪我睇波，令大家有個開心回憶。」Henry道。

Henry認為，女兒的誕生不但令自己從此睇波之時「多個伴」，還令他更加着緊香港這個家，就算僅僅是足球這一寸微小土地，也要毫不畏懼地堅守。而今次帶同妻女遠赴南韓觀戰，Henry除了希望讓太太和女兒感受現場氣氛外，他還想向女兒傳達一些信息：「我想佢知道，Daddy支持一班代表香港作戰嘅足球員，為佢哋打氣。同埋香港雖然喺世界上微不足道，但一直有唔少人為咗香港而奮鬥，當佢長大後，我想佢可以好自豪咁講佢係一位香港人！」

香港隊在東亞錦標賽昨兩仗對南韓和日本，均以零入球負予對手，而下仗對中國隊，Henry坦言為保港隊的尊嚴絕對「唔輸得」：「只要係關乎香港嘅事，身為香港人就算喺逆境之下都唔輸得，作為香港人更要為香港隊而感到自豪！」