【東體爭議】16歲仔孭飛！博唔博利物浦W

利物浦已經拉大隊飛赴卡塔爾出戰周四(19日)凌晨世冠盃4強，意味嚟緊周三(18日)凌晨英聯盃8強作客阿士東維拉，紅軍將以全副選出擊，包括由16歲天才中場哈維艾利洛孭飛！

利物浦日前公布出征世冠盃嘅名單，除咗受傷嘅洛夫雲冇份之外，全部主力都齊晒，包括「埃及文明」鋒線穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼，連日前對屈福特傷出嘅韋拿杜姆都有隨隊，意味住今仗對維拉，真係全二隊陣容，包括哈維艾利洛、薛比雲丹貝治及基賀華等新仔。

不過佢哋部分都喺今屆英聯盃出過場，其中19歲前鋒利安比維斯達、16歲中場哈維艾利洛、18歲後衞薛比雲丹貝治，上圈對阿仙奴都有披甲，哈維艾利洛、薛比雲丹貝治更踢足全場。

利安比維斯達喺互射12碼階段，射入1球，協助利記淘汰阿仙奴，所以千祈唔好睇小「利物浦B隊」。

同埋阿士東維拉今季防線經常甩轆，3場英聯盃都有失波，今場維拉主W熱到1.3倍，未免太被高估，當然利物浦客W5.65倍都高風險，利物浦受讓兩球，讓球客勝屬於折衷之選。

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