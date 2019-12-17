世冠盃4強同聯賽盃8強，利物浦選擇嘅係前者，不過，如其講係選擇，倒不如話係焗揀，因為成件事背後，涉及嘅係重大利益關係。

世冠盃一向被視為一項有爭議但有利可圖嘅球會級賽事，今年10月國際足協更加宣布，喺2021年將改制為4年一屆，首屆會喺中國舉辦，參賽球隊由7隊擴大到24隊，全新嘅世冠盃冠軍獎金係1.2億美元（約9.35億港元），參賽球隊亦最少穩袋2,000萬美元（約1.55億港元）。獎金都可以去到咁多，證明國際足協有把握將世冠盃變成另一隻金蛋，喺贊助、直播同門券收入大撈一筆。

FIFA咁重視世冠盃，旗下成員國梗係唔敢逆佢意，尤其英國足總正積極考慮申辦2030世界盃，如果利物浦喺世冠盃出副選或者Hea踢，唔多唔少會影響英國足總同FIFA嘅關係。

其實曼聯係2000年同樣被逼參加當年喺巴西舉行嘅世冠盃，前曼聯中堅史譚喺自傳曾經透露，當時嘅英國足總甚至首相貝迪雅嘅特使David Davis曾經就參賽一事對曼聯施加壓力，因為英國足總希望藉此，作為申辦2006年世界盃嘅籌碼。結果曼聯為咗參加世冠盃，退出咗當年嘅足總盃。

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