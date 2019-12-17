阿仙奴名宿勁踩：請阿迪達極度無知！

阿迪達執教阿仙奴事在必行，呢名前兵工廠隊長據報將於當地時間周一，會晤球會老細兒子祖殊高朗基作最後面試，如無意外將於本周內接掌球隊。雖然受到領導層高度認同，不過名宿麥臣就搲爆頭諗極唔明。佢認為阿迪達完全冇正式執教球會經驗，就算跟過哥迪奧拿學法亦毫無用處，領導層信任阿迪達可以撥亂反正，係極度無知嘅想法。

麥臣於阿仙奴時代滿身功勳，曾兩度為兵工廠奪得英格蘭頂級聯賽冠軍，又攞過英足盃同英聯盃，亦曾奪得歐洲盃賽冠軍盃。佢認為阿仙奴值得擁有一個更好領隊：「呢次係極大嘅賭博，因為阿迪達完全冇正式執教經驗，依家仲要教阿仙奴。」

「無錯佢係跟過哥迪奧拿學嘢，但老實講，就連哥帥或高普都未必教得掂呢隊阿仙奴！阿迪達或者會要阿仙奴球員踢曼城嘅足球，但佢哋又踢唔踢得掂呢？除咗可以確保佢識路去操練之外，我諗唔到阿迪達畀到啲咩畀兵工廠。係人都知冇經驗係唔得，但阿仙奴高層竟然唔知呢點，點解可以咁無知呢？」

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