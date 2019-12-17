辛祖列奧斯　狂爆德甲入球王！

去到周二深夜一樣有好波睇，其中德甲有場進攻大戰，多蒙特主場迎戰RB萊比錫。2支全攻型勁旅均殺入歐聯16強，多蒙特會挑戰巴黎聖日耳門，萊比錫就會遇上由摩連奴執教嘅熱刺。

雙方狀態一流，特別係進攻球員，其中季初表現麻麻嘅辛祖，上仗鬥緬恩斯既入波又助攻，近6次出場入7球。隊長馬高列奧斯上場亦入球、助攻齊發，連杜根夏薩特亦連續3場入波，堅唔係人咁哈。萊比錫更係目前德甲1哥，首席射手迪姆華拿已入16球，僅少過羅拔利雲度夫斯基2粒，而萊比錫聯賽15戰入42球，更係德甲入球王。兩隊都擁有進攻天才，捱眼瞓都要睇啦！

直播表

周二3:15pm 東亞女 中華台北女足 Vs 中國女足 有線662、602台；香港國際財經76台

周二6:30pm 東亞女 南韓女足 Vs 日本女足 有線662、602台

周三1:30am 世冠盃 法林明高 Vs 希拉爾 無綫 85台

周三1:30am 德甲 雲達不來梅 Vs 緬恩斯 Now 670、Fox +；有線651、611台

周三3:30am 德甲 奧格斯堡 Vs 杜塞爾多夫 Now 672、Fox +；有線653、613台

周三3:30am 德甲 多蒙特 Vs RB萊比錫 Now 670、Fox +；有線651、611台

周三3:30am 德甲 柏林聯 Vs 賀芬咸 Now 671、Fox +；有線652、612台

周三4:05am 法聯盃 摩納哥 Vs 里爾 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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