8千萬鎊實力！沙夏爆網救全家

英超周一深夜獨腳戲，水晶宮主場迎戰白禮頓。雖然佔主場之利，但白禮頓頭75分鐘佔盡優勢，領先1球肯定算少；但身價高達8000萬鎊嘅韋費特沙夏跟手爆Seed，個人表演禁區射個衝網頂波搞掂，為水晶宮追成1:1搶番1分。沙夏速度、力量、技術兼備，阿仙奴1月會唔會買佢番去救亡呢？

白禮頓今仗入球極快，反客為主壓住對手嚟攻，柏斯高哥斯、阿倫穆爾、李安度杜沙特領導嘅中場線踢得極生，長、短棍傳送瓣瓣有，上、下半場多次埋門都具威脅，上半場更佔得近7成控球率。54分鐘客軍終開紀錄，李安度杜沙特右路第一時間傳中，馬奧比近門狂抽高波入網。4分鐘後主隊門將古亞達派膠，接波甩手馬奧比近門一射，卻射中古亞達未能增添紀錄。

估唔到就咁放生水晶宮，76分鐘沙夏禁區內舞龍咁龍、右腳扣番近底線窄位，左腳狂抽近柱掛網波搞掂。之後沙夏頻頻於左路搞搞震，令客軍防線風聲鶴唳，但最終再冇交收，雙方打成1:1平手。

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