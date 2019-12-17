應承接掌愛華頓　安察洛堤處子戰打阿仙奴

安察洛堤相隔8年戲劇性回歸英超，但今次唔係教Big 6球隊，而係愛華頓！據《天空體育》報道，肥安已經基本上答應接掌拖肥糖，將取消度假計劃、飛赴倫敦同新老細會面，極有可能於本周內加盟，下輪英超將領軍鬥阿仙奴！

今年60歲嘅安察洛堤，領隊生涯奪標無數，曾得過英超、德甲、意甲同法甲冠軍，並奪過3次歐聯錦標，CV靚到冇人有，所執教嘅球隊如皇馬、AC米蘭、拜仁、車路士、巴黎聖日耳門等全屬頂級勁旅。因為同拿玻里老細有拗撬，肥安上周被炒，當好多球迷以為阿仙奴會出手力斟之際，原來愛華頓先係真命天子，堅係估佢唔到。

有英媒指安察洛堤已身在默西塞德郡，但據知肥安仍在意大利，但已同愛華頓老細蒙舒利傾掂數，會以超低價年薪350萬鎊（哥迪奧拿年薪2000萬鎊，高普、摩連奴1500萬鎊，而肥安於拿玻里年薪為600萬歐元）接手愛華頓。安察洛堤於10年為車路士奪過英超冠軍，但於11年離開，佢一直希望回歸英超再大展拳腳，今次就算教愛華頓都肯返嚟，可見佢極愛英超。愛華頓周中於英聯盃將鬥李斯特城，但仍會由鄧肯費格遜帶隊，若呢名意大利名帥落實加盟愛華頓，將於下輪英超首次帶隊，對手將會係好大機會由阿迪達接掌嘅阿仙奴，到時一老一嫩2大新帥對撼，堅係好睇過戲！