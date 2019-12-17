【特稿】肥安空降英超變天　高普有難！

今季英超好睇過戲，領隊更替亮點勁多，早前摩連奴教熱刺已經夠精彩，但點都估唔到安察洛堤將落戶愛華頓。肥安領隊生涯除初期外，基本上非勁旅不教，竟然到60歲先嚟教愛華頓。愛華頓積弱多年，「復興球隊」呢項艱鉅任務基本上並非肥安專長，今次接掌拖肥勁大挑戰；但可以肯定嘅係，之後嘅利市打吡必定更有睇頭，因為肥安對住高普好有辦法，肥安或成紅軍噩夢！

睇番安察洛堤領隊生涯，可謂一帆風順，祖雲達斯、AC米蘭、車路士、巴黎聖日耳門、皇馬、拜仁支支都係富豪球隊，拿玻里已經算係最弱嗰隊。因為本身係A米名宿，而佢亦成功為紅黑兵團取得意甲同歐聯冠軍，早早已奠定名帥地位，故之後執教嘅隊伍，都有頂級資源畀佢運用，麾下亦全數屬球星猛將。

愛華頓嘅情況，當然完全不同。拖肥對上一次捧盃，已經係24年前奪英足盃。自老細蒙舒利於2016年擁有愛華頓後，雖然3年間投資超過3.5億鎊買人，但無論係馬天尼斯、朗奴高文、艾拿戴斯同馬高施華都未能帶領拖肥挑戰前6，朗奴高文攞英超第7已經係最佳成績。教巨型班同中型班係完全兩回事，肥安最強本領係能同球員建立極佳關係，去到新環境面對新挑戰，肥安可唔可以取得成功？存在極大未知數。

但做得多年名帥，肥安當然有一定功力，近2屆歐聯對住當時得令嘅利物浦，就打出漂亮佳作，4次對賽2勝1和1負，今屆帶領拿玻里去到晏菲路都能保持不敗。另外早於07年，肥安已於歐聯決賽砌低過利物浦，究竟肥安係咪天生利物浦剋星？好快就會知道。

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