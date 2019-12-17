【東體爭議】阿迪達同安察洛堤點樣揀？

阿仙奴同愛華頓近期一直物色新領隊，近日終於出現突破性發展，阿仙奴請阿迪達、愛華頓聘安察洛堤，傳聞都會喺日內成事，不過唔少「兵工廠」球迷都覺得，安察洛堤係阿仙奴更加合適嘅人選，認為請阿迪達係一次極大賭博。

如果拎阿迪達同安察洛堤嘅履歷做比較，無疑係蚊髀同牛髀，一個係從未帶過一隊嘅「新丁領隊」，一個係已經贏過無數聯賽嘅歐聯冠軍教頭。好明顯阿仙奴選擇阿迪達，係畀呢位前隊長嘅教波理念同足球頭腦吸引(因為冇實際成績參考)，作為哥迪奧拿嘅多年「阿二」，圈內對佢嘅評價一向好高，連曼城都視佢為哥帥候選接班人，「夠料」教阿仙奴似乎冇乜疑問。

安察洛堤經驗豐富，或者可以更有效平息阿仙奴依家嘅亂局，不過「肥安」自從離開AC米蘭後，對上5間執教球會從教多過2年，何況佢已經60歲，如果2年之後又再推倒重來，似乎對阿仙奴長遠發展更加不利。安察洛堤之前執教車路士、巴黎聖日耳門、皇家馬德里同拜仁慕尼黑都有無限資源Support，搵安察洛堤或者阿迪達，只不過係唔同形式嘅賭博。

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