車路士冬季第1簽鎖定　買佢救全家！

今季表現突出嘅車路士，近期成績嚴重下滑，近5場聯賽4度「炒車」，好在喺1月轉會窗重開前，車路士成功上訴令「禁買令」解除，英國傳媒爆料，車仔已經鎖定冬季第1簽，就係啟動回購條款以4,000萬鎊買荷蘭中堅尼敦阿基。

車路士目前火力強勁，譚美阿巴謙、基斯甸普列錫、赫臣奧杜爾、美臣蒙特等攻擊球員表現突出，但係防線質素明顯不足，葛特蘇馬同安達斯基斯坦臣都唔夠穩陣，林柏特希望簽入尼敦阿基拍住英格蘭新晉國腳湯姆利，可解決防守力不足問題。

英國媒體《The Athletic》爆料，車仔喺2017年賣尼敦阿基去般尼茅夫嗰陣，合約內有優先回購條款，轉會費為4,000萬英鎊，不過合約會喺2020年夏天之前完結，意味1月轉會窗係車仔啟動條款嘅最後機會。唯一擔心嘅係，尼敦阿基最近受傷要抖6個星期，即係車仔簽佢都唔可以即刻用，不過呢位24歲荷蘭國腳被譽為英超最佳中堅新人之一，長線投資仍然係物超所值。

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