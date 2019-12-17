【總結】獨行俠做劊子手！公鹿18連勝斷纜

18連勝被終結！即使「字母哥」安迪杜甘普攻入48分的「雙雙」，但面對全民皆兵的獨行俠，公鹿最終以116比120落敗，連勝斷纜！

字母哥今仗都搏到盡，轟入全場最高的48分，31投18中，再有14個籃板及4次助攻，但其他主將都表現低迷，甚至僅得個位數子的得分，反觀對手相當積極，共6人得分上雙，普辛基斯貢獻26分及12個籃板的「雙雙」，第三節已領球隊拉開優勝，最後更取得作客勝利，今季戰績改寫為18勝8負。

獨行俠成為了今季的「長勝殺手」，本月初終結了湖人的10連勝，而今仗獨行俠在主將當鍚缺席下，又令公鹿斷纜。

至於「甜瓜」安東尼則帶領拓荒者以一分之微作客力壓太陽。一度落後的拓荒者曾被拋離16分之多，CJ麥哥林全場取得30分7個籃板6次助攻，而列拿特更成為救世主，射入奠定勝一球，個人攻入27分5次助攻，安東尼則有23分8個籃板，最終拓荒者以111比110險勝。

今日戰果(前者主場)

活塞 119:133 巫師

速龍 133:113 騎士

公鹿 116:120 獨行俠

雷霆 109:106 公牛

火箭 109:107 馬刺

灰熊 118:111 熱火

太陽 110:111 拓荒者

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