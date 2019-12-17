日職選拔賽　「歐冲」彭林林交足貨

【林卓臻日本直擊】獲日本職業聯賽（J League）邀請，遠赴千葉參加日本職業球員公會選拔賽的兩位標準流浪華將，歐陽耀冲和彭林林周二(17日)正式登場，在眾多現場觀戰的日本當地球會代表和球探見證下，兩人一邊應付惡劣天氣，另一邊要面對場上激烈對抗，但表現毫無退縮踢出爭氣波，可算是在現場看客面前留下良好印象，證明香港球員絕對有質素。

於J2球隊千葉市原主場福田電子競技場舉行的日本職業球員公會選拔賽來到第2日，兩位香港球員上陣的時刻終於來臨，被編排在早上時段登場的「歐冲」和彭林林，一早就在日本職業聯賽代表陪同下，來到比賽場地預備。可惜天公不作美，全日天氣一直陰晴不定，更多次下起滂沱大雨，卻未有澆滅兩人心中迫切想證明自己的那團火。

由賽會提供的球員列表所見，當日參加選拔的除了有不少身近百戰，職業生涯經歷豐富的日本當地球員之外，亦有兩位同樣以外國人身分參戰的越南球員，整體水平之高，競爭之激烈可想而知。

選拔賽首階段先於主場館外的訓練場，進行3節每節10分鐘的7對7小組對賽，率先登場的21歲小將彭林林，似乎顯得有些拘謹未有太多亮點，緊接上陣的「歐冲」作為老大哥，第二節出場當然要做出好榜樣，開賽不久就在門前獲得良機，皮球停得雖然略為近身，卻無阻「歐冲」一蹴而就推射撞柱彈入。比起戰果及輸贏，7對7賽事更看重球員對皮球的處理，而「歐冲」的入球確實讓他在場邊眾多球探心中，加添不少分數。

其後賽事移師入主場館，進行2節每節30分鐘的11對11大場比賽。被編入藍隊的兩位香港球員，「歐冲」先正選上陣，然而場上球員大部分以日本球員為主，東瀛球員明顯更傾向信任自己人之間的傳球和走位，一度碰不着皮球的「歐冲」，只能不惜體力四處逼搶，足見鬥心爆棚。

下半場換入彭林林後，兩位香港球員同聲同氣相互照應，各自觸球和發揮機會亦相應增加，其中彭林林更在一次進攻組織中做出妙傳分邊，最後由同隊中場橋本晃司射入，講求傳球精準的日本球員，在入球慶祝期間亦不忘與彭林林擊掌，對其貢獻作出肯定。這位獲激勵的小將信心大增，其後多次與「歐冲」，甚至賽前素未謀面的日本隊友作出配合，連番於左路發難。雖然兩位所屬的藍隊最終以1比2落敗，但他們絕對稱得上是「交足貨」。

賽後彭林林坦言自己表現還可以：「剛剛上場可能緊張，有幾次犯錯，但經過調整之後，加上『歐冲』喺附近幫波，之後表現都好番好多。」11對11比賽踢足全場的「歐冲」，下半場後段一度搏到抽筋，他認為雖然大場比賽入球機會不多，但整體表現亦算不過不失：「我始終係鍾意踢傳控，很適合日式踢法，所以自己今日都有唔少發揮機會。」他笑言場上見真章，難免有隊友不願意傳球給自己，亦有肯和自己配合的球員，但無論如何做好自己就無怨無悔。