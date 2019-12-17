前阿仙奴中堅掛靴　法比加斯多謝佢照顧

呢邊廂，英超阿仙奴愈踢愈唔掂，後防畀人鬧爆；那邊廂，一位阿仙奴昔日穩健防線重要一員辛德路斯，今日則以34之齡宣布正式掛靴，或者都會令唔少「兵工廠」迷懷念！

身高達1米9嘅辛德路斯，1985年喺瑞士出世，爸爸係塞爾維亞人，媽媽則係西班牙人。本身踢瑞士塞維特嘅佢，03年18歲就加盟阿仙奴，然後一季就開始為一隊出戰，到05/06球季更加坐穩阿仙奴正選中堅位添！

05年開始代表埋瑞士國家隊嘅佢，如果要話佢喺「兵工廠」生涯好成功？當然又唔算，至少佢喺阿仙奴踢到2010年為止，每次撞親剋星杜奧巴都勁出醜，算係佢嘅「兵工廠」生涯尷尬事跡之一。之後呢位瑞士中堅先後被外借過去AC米蘭同愛華頓，離開阿仙奴之後又效力過富咸、華倫西亞同阿士東維拉等，直到上周末佢代表瑞士甲組球會基亞索出戰之後，辛德路斯終於宣布退役。

辛德路斯話：「上周末我踢咗自己職業生涯最後一戰！自少我就夢想可以為最好球隊效力，對戰最強對手。喺我即將退役呢刻，我對過去多年獲得嘅機會非常感恩。我要多謝家人同朋友嘅支持同陪伴，依家我開始期間人生嘅新一頁。」

阿仙奴係辛德路斯球員生涯效力最耐球會，前「兵工廠」隊友法比加斯都向佢送上祝福：「朋友，你真係冇得彈！感謝你喺我剛加盟阿仙奴時候，好似兄弟一樣咁照顧我，如果冇你，我好難行到今日。你嘅職業生涯好偉大，我為你感到驕傲。」

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