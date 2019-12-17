新科金童獎得主　夢想係同偶像C朗拍檔

由意大利《都靈體育報》評選嘅2019年金球獎，尋日舉行咗頒獎禮，結果效力西甲馬德里體育會嘅「新C朗」祖奧菲歷斯就順利當選，佢喺講完得獎感受之後，講到對未來希望，竟然係話想將來同偶像C朗做隊友喎！咁究竟係佢想去祖雲達斯？定係想馬體會買C朗呢？

金童獎係頒畀每年表現最好嘅21歲以下球員，20歲嘅祖奧菲歷斯今夏以1.26億歐元加盟馬體會，即刻成為球會主力，兼且已經入咗4球。呢位前賓菲加中場尋晚喺成班馬體會高層陪同下出席頒獎禮，佢喺攞獎時話：「我真係好開心，要贏金童獎好難，亦都一直係我目標之一。我必須感謝我嘅隊友、家人，喺呢幾個月時間一直陪伴同支持我。」

有記者問祖奧菲歷斯想唔想同上屆金童獎得主馬菲斯迪歷特一齊踢波，估唔到佢嘅回應係：「我唔知道將來會點，但我最想係同C朗喺同一間球會踢波，佢係一個神話！」好彩，C朗同馬菲斯迪歷特都係一齊踢緊祖記，如果祖奧菲歷斯去埋祖記，咪可以一次過滿足提問記者同祖奧菲歷斯嘅願望囉！唔知同場班馬體會高層有乜感想呢？

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