【東體爭議】C朗跌Watt係時候收山？

正所謂拳怕少壯，其實足球場都一樣，年紀大咗、體能差咗、速度慢咗，自自然就要開始諗係咪時候退役掛靴！效力意甲祖雲達斯嘅葡萄牙球王C朗拿度，今季經歷咗佢近10年同期最差表現，開季至今喺聯賽只入9球，各項賽事夾埋先入得11球。同C朗都算老友嘅MMA搏擊王路馬高美度夫就向C朗建議，適當時候真係要諗掛靴囉！

路馬高美度夫近年同C朗愈來愈老友，間中會互相去捧場，呢位31歲搏擊王話：「冇錯，我知道要做出呢類決定（退役）係好困難，但無論係唔係你主動退役，只要時間一到，就算你唔離開呢項運動，但呢項運動都會離開你。只要你冇喺正確時間離開，你就會畀現實拋甩，因為總會出現新嘅冠軍，會有更年輕、更飢渴同更有動力嘅運動員取代你。當你到咗職業生涯尾期，肯定唔會再好似你初出道一樣咁有動力同飢渴感。」

「路夫」之後仲將矛頭直指向C朗：「冇人能夠永遠參賽，因此正確嘅離開時間真係好重要。C朗依家幾大？34歲？到佢35歲嗰陣，佢就保持唔到同樣嘅恢復同反應速度。無論係C朗定路馬高美度夫都好，都總會被人取代。呢個係我畀C朗嘅建議，亦都係畀我自己嘅建議，就係喺適當時候退役。」

不過，「路夫」都唔係叫C朗即刻收山嘅，佢話：「我從來都冇問過佢點樣保持狀態，或者有日當我某啲地方出現下滑，我會徵詢佢意見，但依家嚟講，佢仲係有好出色表現，我都一樣比賽得勁出色，我哋依家都冇問題。」今年C朗喺世足先生三甲不入，唔通真係時候收山？

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