東亞盃　唔使講咁多！撐硬香港隊！

正於南韓釜山征戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周的港隊，周三(18日)下午3時15分迎來「終局之戰」，與中國隊於釜山亞運會體育場碰頭。兩軍賽前均遭遇兩連敗，為爭取較佳排名，勢必使出渾身解數，為今屆賽事寫下完美句號！（有線662及602台、香港開電視77台周三下午3時15分直播）

香港隊上仗在大幅度輪換下，慘吞日本隊5隻「光蛋」，主教練麥柏倫（Mixu）坦言在9日3戰的賽程下，若不作出輪換，球員體能是沒有可能應付得到的。Mixu又慶幸球員經過兩場比賽後，未有出現受傷情況，來到最後一戰對國足，縱使對手擁有許多具質素的中超球員，但如能打出團隊精神，相信能令對手遇上不少挫折。Mixu更感激多位遠赴釜山支持球隊的粉絲，期望最後一場為他們送上美好的回憶！

至於上屆「世界盃外圍賽」兩次把關守和國足的港隊門將葉鴻輝表示，自己未有懷緬過去，認為球員需展望將來，希望今場比賽能為香港市民帶來正能量。效力中超球會廣州富力的中場陳俊樂，雖坦言對對手不甚了解，但認為韋世豪是個靈活、技術好及速度快的球員，需加倍小心！

國足方面，暫代主帥李鐵早前在記者會坦承，球隊實力與日、韓有差距，但欣喜球員到最後一刻未有放棄，最後一場將全力爭勝。隊長于大寶則認為，國足上仗對南韓不論是解圍、控球都處理欠佳，死球方面亦欠缺默契。上場輸波後，內地傳媒隨即發表評論文章，大意是若然球隊在今場輸給港隊是「無論如何都沒辦法交差的」，對此，于大寶明言：「沒甚麼看，全力以赴，必須拿下（勝仗）。」

事實上，李鐵在今屆賽事中只起用了16位球員，最受關注的韋世豪正是餘下7位其中之一。這位效力廣州恆大淘寶的射手於剛季中超聯射入11球，成為華人神射手，若他今仗上陣，勢成港隊心腹大患。