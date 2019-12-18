普巴有病要出年復出？一張相惹射波疑雲

大件事！保羅普巴延遲復出呀！原來話今個星期有機會傷愈復出嘅曼聯超級中場巨星，據報因為突然病咗，要病到出年先踢得番喎！即係話聖誕快車應該唔使預佢，不過大件事得嚟，唔知各位「魔迷」覺得係好事定壞事呢？

普巴對上一次為曼聯披甲，原來不經不覺已經係今年10月1日之事，之後佢就一直因為足踝傷抖到依家。上星期，曼聯領隊蘇斯克查就話普巴應該好快可以復出，點知今日佢又突然轉口風，話呢位法國中場病咗，至少肯定踢唔到周中嘅英聯盃：「首先，我要講一聲，佢病咗！佢已經病咗兩至三日，或者三日啦，個病或會再阻遲佢復出。普巴係個頂級球員，我哋都希望佢為曼聯踢出最好嘅足球，我哋都想佢回復最佳，可惜佢依家病咗。」

究竟呢位法國國腳係真病定「射波」呢？有心水清球迷就提供咗少少資料，指出保羅普巴原來上周五就返咗法國，出席佢阿哥嘅婚禮。當時普巴喺婚禮上仲跳晒舞，老虎都打得死幾隻囉！

根據《BBC》記者史東嘅講法係，普巴上周五獲准出席阿哥婚禮，然後周六病咗，周日惡化，跟住周一返番卡寧頓訓練基地。據聞，有記者周一仲影到普巴放狗散步，當時佢仲同記者講自己好快可以復出囉！不過，根據《每日郵報》最新消息，就話普巴身體情況唔樂觀，隨時要到新一年先可以復出。媽呀！我好亂呀！

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