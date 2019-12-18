球員輸到喊　利物浦遭遇兩年來最大敗仗

英聯盃8強展開，主力大軍參加世盃冠嘅利物浦，今仗兵分兩路只能派青年軍作客阿士東維拉，結果紅軍遭遇兩年來最大敗仗，以0比5慘敗出局，紅軍球員賽後垂頭喪氣，更有球員輸到喊，認真慘情。

利物浦今季除咗9月中歐聯分組賽首仗不敵拿玻里之外，已經3個月未輸過，聯賽更保持16勝1和強勁走勢，歐聯晉級16強，英聯盃亦殺入8強，不過可惜英聯盃與世冠盃撞期，主力成員去咗打世冠盃，今仗英聯盃作客維拉，利物浦只能出青年軍，全隊平均年齡只有19歲182日，面對強陣嘅維拉，想唔輸都難。

利物浦上半場連番失守，維拉侯利漢尼開紀錄、紅軍保耶斯擺烏龍，莊拿芬高查梅開二度，半場紅軍落後0比4，完場前韋斯利摩拉斯埋齋，維拉贏5比0完場。

利物浦上季到今季都表現強勢，上季只曾於歐聯4強首回合0比3大敗於巴塞隆拿腳下，但次回合回敬4比0晉級，至於輸到0比5咁大比數，就要數到2017至18年季初對曼城，距今超過兩年，不過今次情況唔同，利物浦被迫派青年軍落場慘敗，實在情有可原。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。