【世冠盃】國家終於有任務畀利物浦

利物浦近排忙過不停，剛又飛到卡塔爾，準備今晚世冠盃四強對蒙特雷，今季紅軍於英超的強勢無人能擋，17戰贏16場，只是和了一場，作為歐聯冠軍當然唔衰得，當然想年尾捧多個盃威威啦。

國際足協(FIFA)剛宣布，這個比賽會由七隊擴大至24隊，全新的世冠盃冠軍獎金成9億幾港元，入圍的參賽球隊最少都可袋1.55億，FIFA相當重視，為了這個比賽，紅軍派強陣出擊。

除了想拿冠軍，背後仲有個任務，皆因英國足總正考慮申辦2030年世界盃，利物浦會成為當中的籌碼，這個層次就不只球會這般簡單，更關乎國家，真是責任重大。

直播表

周三3:15pm 東亞賽 香港 Vs 中國

有線662、602台、香港開電視77台

周三6:30pm 東亞賽 南韓 Vs 日本

有線662、602台

周四1:30am 世冠盃 蒙特雷 Vs 利物浦

無綫 85台

周四1:30am 德甲 利華古遜 Vs 哈化柏林

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四1:45am 法聯盃 里昂 Vs 圖盧茲

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四1:55am 意甲 森多利亞 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周四3:30am 德甲 弗賴堡 Vs 拜仁慕尼黑

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四3:30am 德甲 禾夫斯堡 Vs 史浩克04

Now 671、Fox +；有線652、612台

周四3:30am 德甲 慕遜加柏 Vs 柏達邦

Now 672、Fox +；有線653、613台

周四3:45am 意甲 布雷西亞 Vs 薩斯索羅

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四4:05am 法聯盃 勒芒 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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