【特稿】如果曼城打法套入阿仙奴...

英國傳媒瘋傳阿迪達即將執教阿仙奴，呢位37歲少帥首次「單飛」，崇尚踢法同執教風格都無跡可尋，不過佢過去3年一直跟隨哥迪奧拿學法，加上有西班牙足球DNA，普遍估計阿迪達都會行哥迪奧拿路線。由於阿迪達季中接手，而且消息話1月未必有資金畀佢換血，意味佢嚟緊都要靠現有資源去踢，假切阿迪達將曼城嗰套照搬落阿仙奴，將會有1個大贏家同1位大輸家。

曼城主要採用4321單箭頭陣式，首先係門將，曼城可以話係英超玩「用波門將」嘅先驅，阿仙奴門將賓特尼奴同樣都係擅於用腳，問題應該唔大；兩閘比利連、基蘭泰亞尼/哥拉辛拿斯活力同助攻力強，可以保住主力位置。中堅方面就就有第1個贏家──大衞雷斯，呢位巴西國腳嘅防守能力一直備受批評，但講到傳波、組織力都係中堅界入面表表者，曼城雙中堅必用一個「自由人」球員，有時甚至會用費蘭甸奴客串，呢個角色似乎係為大衞雷斯度身訂造，至於另一傳統中堅角色就由洛賀丁、柏柏斯達夫普路斯或哥林張伯斯擔當。

中場線係阿仙奴最難「抄」嘅一環，專責保護4人防線嘅防守中場角色，非烏拉圭國腳盧卡斯托拉拿莫屬，佢今季喺艾美利手下經常被推前打B2B甚至進攻中場，回歸防中「老本行」應該得心應手，另外兩個中場多數由格列沙加/丹尼施巴路斯同古安度斯出任，有托拉拿掃蕩下，沙加或者施巴路斯會做更多組織同進攻工作，古安度斯就係前場逼搶嘅主要人物，而呢個陣式理論上係冇奧斯爾嘅位置。尷尬嘅係，阿仙奴中場亦冇奇雲迪布尼呢種進攻超卓嘅全能球員，相信呢樣會係阿迪達接手後最大難題。

前線方面阿仙奴人腳唔差，曼城前線最強嘅速度，「兵工廠」嘅奧巴美揚、尼高拉斯比比以及加比爾馬天尼利等幾個新人都具備，奧巴美揚入球能力不亞於阿古路，不過拿卡錫迪可能只可以擔任加比爾捷西斯嘅替補角色。

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