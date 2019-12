西甲「國家打吡」周四(19號)凌晨上演,巴塞隆拿同皇家馬德里呢對永遠死敵,恩怨情仇數都數唔清,其中巴塞中堅碧基同皇馬鐵衞沙治奧拉莫斯,就堪稱係「國家打吡」嘅Icon,兩位西班牙國腳既係國家隊戰友,但多年來一直針鋒相對,估唔到今場「國家打吡」前,竟然出現兩人擁吻嘅溫馨畫面!

巴塞隆拿市中心,日前出現一幅搶眼塗鴉,內容係碧基同拉莫斯攬住深情Kiss,原來創作者係著名街頭藝術家Tvboy,佢係效法柏林圍牆名畫《My God, Help Me To Survive This Deadly Love》而繪製。Tvboy以往亦曾創作出類似塗鴉,對象包括美斯同C朗拿度。

