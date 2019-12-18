周四官宣教愛華頓　安察洛堤激高年薪！

愛華頓力斟安察洛堤，基本上已水到渠成。呢名前皇馬、拜仁、AC米蘭功勳教頭，於英國時間尋日已飛抵倫敦，同拖肥糖老細蒙舒利傾合作細節。英國《太陽報》報道，肥安年薪高達1150萬鎊，而本季若愛華頓能成功留喺英超，就額外有250萬鎊獎金，故安察洛堤首年教愛華頓，如無意外會有1400萬鎊落袋。

據《太陽報》報道，阿仙奴同愛華頓都對安察洛堤有興趣，但肥安知道兵工廠第一選擇係阿迪達，故寧願教一直都好有誠意嘅愛華頓。肥安到倫敦會晤蒙舒利，前者希望後者可以確保會開水喉畀自己增兵，最後彼此達成合作協議。據知安察洛堤會用兒子戴維迪做副領隊，而鄧肯費格遜亦會加入教練團。

之前有意媒報道，安察洛堤再教英超兵，只得325萬鎊年薪，但以英超球會資源以及肥安吸引力，現時嘅1150萬鎊明顯更有說服力；如果實屬肥安將成英超第4高薪領隊，排於哥迪奧拿（2000萬鎊）、高普及摩連奴（均1500萬鎊）之後。愛華頓如無意外將於周四公布新帥人選，肥安將帶隊對阿仙奴。

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