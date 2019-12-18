【總結】6年魔咒難破！湖人連勝斷纜

「粗眉哥」安東尼戴維斯因傷缺陣，令「大帝」勒邦占士打得吃力，他與朗度在最後時刻先後錯失了三分，湖人最終作客以102比105不敵溜馬，結束7連勝，作客14連勝斷纜。

勒邦占士全場攻入20分9個籃板9次助攻，魔獸杜域侯活10投10中取得20分6籃板，表現積極。其實湖人開局都不俗，但勒邦占士落場休息後，球隊即失去了威脅，半場以兩分領先，不過，換邊後溜馬全力反擊，湖人在第三節仍然可以頂得住，直至完場前1分55秒，溜馬以102比100反超，雖然勒邦占士隨後兩罰追平，但最終湖人都是輸兩分，連勝紀錄被終止。

值得一提的是湖人上一次對住溜馬已是2013年，自此之後湖人在印第安納遭遇六連敗，平均輸分達到16.5分，最大比數的一次敗仗更是輸42分。

另外，塘鵝主場迎戰籃網打得緊湊，雙方打到加時才能分出勝負，塘鵝最終以101比108落敗，遭遇13連敗。

今日戰果(前者主場)

快艇 120:99 太陽

黃蜂 110:102 帝王

溜馬 105:102 湖人

紐約人 143:120 鷹隊

塘鵝 101:108(加時)籃網

爵士 109:102 魔術

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