法林明高入決賽　魔鬼鋒線等緊利物浦

周三(18日)凌晨世冠盃4強，巴西勁旅法林明高以3:1反勝沙特阿拉伯球隊希拉爾，率先打入決賽，將會同蒙特雷對利物浦嘅勝方爭冠軍。

希拉爾今場18分鐘就先開紀錄，但換邊後，法林明高前鋒般奴賓圖突然球王上身，先助攻隊友迪阿拉斯卡達入波扳平，跟住自己入1球，臨尾佢橫傳導致對手擺烏龍，換言之，

法林明高3個入球都同般奴賓圖有關。

現年28歲嘅般奴賓圖曾於2015至17年去過歐洲搵食，效力禾夫斯堡2季，但佢喺德甲2季加埋只上陣14次，1球都入唔到。

其後返回巴甲加盟山度士，踢咗2季都只係入得9球，估唔到今年1月轉投法林明高，表現脫胎換骨，今季巴甲上陣33次入21球，協助球隊奪得聯賽冠軍，佢亦係今屆自由盃入5球，成為賽事神射手，率領球隊捧盃，兼取得世冠盃資格，一年大翻身。

除咗般奴賓圖之外，另一位法林明高前鋒加比爾巴保沙亦值得留意，佢以25球成為今季巴甲神射手，如果利物浦可於周四(19日)凌晨贏波打入決賽，真係要諗計凍結佢哋。

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