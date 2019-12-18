港超聯　聖誕就到！傑志拍「標流」齊送暖

傑志和標準流浪共9位球員周三（18日）來到明愛樂義學校，出席香港足球總會舉辦的慈善校訪活動。「樂義仔」與球員們玩得相當開心，雖然他們未必能以言語表達心中所想，但他們會主動牽起球員的手，也會向喜歡的球員送上「愛的抱抱」，相信比收到一句「謝謝」更窩心。

傑志這天派出王振鵬、費蘭度、林恩許及陳晉一4位球員，標準流浪亦有鄧樂文、潘柏安、盧兆崎、陸建鳴、鍾昇霖及助教賴嘉輝撐場。一班港超球員首先輪流和小朋友玩遊戲，其中射門環節最受小朋友歡迎，連港超門將王振鵬及盧兆崎都成為「手下敗將」，「阿鵬」更發揮搞笑本色，使出「移動龍門」配合小朋友，逗得全場大笑。之後各隊派岀兩人表演花式足球，活動尾聲球員化身聖誕老人大送禮物，一些原本害羞的小朋友最後都成為小粉絲，紛紛向球員索簽名。

這個下午，一班球員難得輕鬆一下，年僅17歲的陳晉一亦暫時放下爭入傑志18人名單的壓力。「快樂可以好簡單。」陳晉一說，小朋友真摯的笑容令他感受很深，記起足球的樂趣。今年這位「00後」首度入選大港腳出戰A級國際賽，不經不覺他已迎來在傑志的第二個球季，他形容今年是「喜出望外」的一年，「今季自己付出更多，希望彌補自己經驗上嘅不足，唔好浪費上年嘅努力 。」有人說年輕就是本錢，但陳晉一謹記師兄鄭展龍的提醒:「後生唔會後生得幾多年，有機會就要把握，唔應該浪費時間。」傑志除夕將會大戰香港飛馬，「一仔」笑說今年聖誕很大機會在訓練中渡過，全力裝備自己。

標準流浪門將盧兆崎第一次參加球隊校訪活動，他笑說:「見到小朋友玩得開心，令呢個聖誕特別有意義。」年僅18歲的他今年展開第一個港超球季，11月代表香港U19正選上陣，守和北韓0比0，最近在菁英盃對理文上半場多次「神救」亦令人留下深刻印象，他自評2019年表現值70分，留下30分進步空間。「2020年最大願望是希望爭取更多上陣時間，幫到流浪護級成功。」最後他不忘祝願港人：「身體健康，一齊加油！」