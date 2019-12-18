東亞盃　基奧雲尼射中楣　港隊惜負國足

周三(18日)下午在南韓釜山舉行的「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周最後1輪賽事，香港隊對中國隊。國足靠1次角球攻勢，由吉翔打開紀錄，港隊前鋒基奧雲尼曾有1次勁射中楣彈出，港隊未能扳平之下，下半場再失1球12碼，0比2不敵中國隊。

雙方在首兩場比賽都輸波，今場為季軍而戰，香港隊上場輪換8位球員，結果0比5不敵日本，主教練麥柏倫今場正選陣容亦作出多個變動，包括葉鴻輝、羅梓駿、艾里奧、黃威、陳俊樂、鄭兆均復任正選，基奧雲尼今屆首次擔正攻堅。

開賽初段，中國隊採取控球在腳，並頻頻於左路發動攻勢，港隊屯重兵於後防，但去到8分鐘仍被國足攻破大門。當時國足中場張稀哲於左路開出角球，無人頂中之下，皮球彈地而起，回防的基奧雲尼反應不及，被中國後衞吉翔頂入。

港隊失守後，立即展開反擊，羅梓駿左路傳中，被對手解圍。踢到17分鐘，港隊有扳平黃金機會，可惜基奧雲尼勁射中楣彈出。

港隊落後下，明顯壓得更前，去到32分鐘黃威直傳，基奧雲尼禁區邊偏左轉身抽射，被中國門將劉殿座撲出底線。中國則有于大寶打倒掛，但不中目標，國足上半場領先1比0入更衣室。

換邊後，港隊立即作出變動，由鍾偉強入替鄭兆均。51分鐘香港隊利用罰球攻勢，陳俊樂近門起腳，但被于大寶擋出，之後港隊再有黃威禁區內半車身抽射高出。

踢到68分鐘，國足守將李昂主射罰球，雖然被葉鴻輝接實，但2分鐘後，艾里奧於禁區內踢跌董學升，被球證判罰12碼，國足由張稀哲射入，拉開紀錄至2比0。

國足及後換入主力射手韋世豪，這位效力廣州恒大的前鋒有1次頭槌攻門中楣，最終中國隊維持2比0勝果，以3戰1勝2負獲得季軍。