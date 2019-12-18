香港東方新援高士拿亮相　周日作客曼谷首騷

為加強禁區高度及攻防力，香港東方宣佈成功羅致身高2米06美籍大前鋒高士拿，代替「搖擺人」派斯，希望憑高士拿熟悉亞洲的經驗，能更快融入球隊。這位前NBA D League 球員與東方教練白蘭特曾是Utah Flash的隊友，今次二人故劍重逢，可望再擦出火花。

現年32歲的高士拿體形厚實健碩，能兼任三及四號位的球員，曾參加2009年NBA選秀大會，雖然落選，但曾跟隨芝加哥公牛參加夏季聯賽，完成夏季聯賽後，他與比利時的球隊Belfius Mons-Hainaut簽約，正式開始其職業生涯。

2010年，高士拿透過NBA D League選秀被Utah Flash以第一輪第八位選中，翌年轉到另一支發展聯盟球隊Los Angeles D-Fenders。於賽季結束後，他獲得法國球隊Limoges CSP一紙短期合約，並參加了剩下的賽季。

他於2014年轉到中國聯賽加盟南京同曦大聖，及後在中國不同球隊打球，2018年獲日本J League 球隊橫濱B海盜船招手，平均錄得19.7分及6.9個籃板，及3.7次助攻。此外曾在波多黎各搵食的他，三分命中率也不俗，令對手防禦更難捉摸。相信配合基爾及荷利菲特兩外援，可令東方的進攻端多了更多選項。高士拿已來港操練，最快可在周日作客對曼谷吸血鬼打「地標戰」。

中文名：高士拿

英文名：Brandon Costner

出生日期：1987年07月21日

國籍：美國

身高：206cm

體重：107kg

位置：前鋒

球衣號碼:33

曾就讀學校：

North Carolina State University

曾效力球隊：

Belfius Mons-Hainaut（比利時）、 Utah Flash（美國）、 Los Angeles D-Fenders（美國）、

Limoges CSP（法國）、南京同曦大聖（中國）、橫濱B海盜船（日本）、瓜亞馬奇才（波多黎各）