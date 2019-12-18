熱刺球員齊力撐　請求摩連奴簽入狂翼

球會收購球員通常由老闆、領隊或者球探建議，但熱刺反傳統，根據外媒《Football Insider》爆料，熱刺球員上場英超擊敗狼隊後，異口同聲建議領隊摩連奴收購狼隊翼鋒艾達馬查奧爾。

據悉，熱刺球員上場賽後，喺更衣室開會，紛紛大讚對手艾達馬查奧爾，認為如果球隊簽入呢位23歲西班牙小國腳，肯定可以大大提升攻力。艾達馬查奧爾上場表現出色，多次製造威脅，並射入一球世界波。

呢位有非洲馬里血統嘅新星出身於巴塞隆拿青訓系統，但只曾為巴塞一隊上陣4次入1球，2015年夏天轉投阿士東維拉，但踢咗1季就降落英冠。最諷刺係2016年佢轉投米杜士堡，又係踢咗1季就降落英冠，簡直係「黑腳」。

不過，艾達馬查奧爾上年夏天加盟狼隊終於打破「降班」宿命，但上季上陣36次只入1球，而今季表現大有進步，上陣26次已入4球及6次助攻，包括對曼城梅開二度，上場對熱刺又入波，可以話係豪門殺手。

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