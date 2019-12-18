東亞盃　Gio：抱歉未能報答球迷

隨着周三（18日）0比2不敵中國隊，香港隊今屆「EAFF E-1東亞足球錦標賽」之旅終告一段落。是役對中國上半場中，曾有兩次黃金機會入波的基奧雲尼，賽後表現失落，並對港隊落後0比1之失球，顯得十分自責。

「好失望，球隊因為我犯錯，好早就落後，加上我有兩個好好嘅機會把握唔到，最終都係要輸波，真係非常抱歉。」「Gio」表示賽前隊友和他都很有信心，港隊可以取得最少1分去完成今屆賽事，但可惜最終都是事與願違。

儘管既失望又自責，但「Gio」強調港隊必須向前向前行，他說：「今次賽事嘅對手都好強，特別係日本同南韓，我哋輸咗波都要去檢討番輸喺邊度，同搵對手值得學習嘅地方去學，好似點樣控球在腳、點樣反擊同防守，同埋反守攻，輸波都要有啲得着。」

最後，基奧雲尼希望向在場每一位香港隊球迷致謝，他謂：「好多謝大家，你哋打氣嘅聲大到我以為全個球場都係我哋嘅支持者，我哋非常感動，但又非常傷心，因為我哋無辦法為你哋攞到1分或者入到1球。」同樣因為這個原因而感到失望的還有中場黃威，他說：「非常多謝支持香港隊嘅球迷，好抱歉無辦法用戰果嚟報答你哋，我哋會繼續努力。」