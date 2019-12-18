簽夏蘭特在望　一條件令曼聯迷未笑得住

英超曼聯想簽薩爾斯堡前鋒艾寧夏蘭特，已經係公開秘密，根據英國《太陽報》最新消息，「紅魔鬼」距離簽入呢位挪威迎星已經無限接近，家陣轉會費預計會高達7,600萬鎊，但仲有一個特別條件，就係曼聯要將艾寧夏蘭特借番畀薩爾斯堡到季尾，出年夏天先可以正式「收貨」。

只得19歲嘅艾寧夏蘭特，今季半季已經為薩爾斯堡喺各項賽事攻入28球，包括8個歐聯入波，表現勁爆，獲得多間大球會關注，其中曼聯早前仲邀請過艾寧夏蘭特爸爸去卡寧頓訓練基地參觀，領隊蘇斯克查上週五仲飛過去奧地利同佢本人見面，堅係誠意十足。

根據《太陽報》所講，經過曼聯積極遊說之後，薩爾斯堡都滿意「紅魔鬼」嘅7,600萬鎊開價，但就同時提出，希望曼聯簽人之後，會將呢位挪威射手借番畀佢哋直到季尾，然後暑假先正式去奧脫福報到。

報道仲話，曼聯其實最想梗係冬天即刻簽到呢位心頭愛，不過為免交易有閃失，就算依家薩爾斯堡提出嘅賣完再借建議，佢哋都會接受。據知，就連艾寧夏蘭特都同意呢個做法，自然更有望完成交易。

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