大滿貫冠軍參戰　HK Golf下月9號開波　　

應屆英國公開賽冠軍愛爾蘭的羅利，將與美國的費諾齊齊出戰第61屆香港高爾夫球公開賽，將於明年1月9至12日在香港哥爾夫球會粉嶺球場迎戰逾百名好手，爭逐冠軍殊榮。

32歲的羅利曾於09及2010年來港參賽，這位應屆大滿貫盟主對於重臨香江表示興奮：「我已有一段時間沒有來港比賽，真的很期待今次回來。香港公開賽將是我2020年賽季首場比賽，對我來說非常重要，因為希望可以藉此爭取到代表歐洲出戰明年9月萊德盃的資格，以及打開新賽季的勝利之門。」其主要對手費諾亦來頭十足，目前世界排名16，並曾於2016年贏得波多黎各公開賽冠軍，以及去年勇奪世錦賽—滙豐冠軍賽的亞軍獎盃。

此外，香港高爾夫球總會確定了本港12名精英出賽，包括張雄熙、Alan Gibson、林日曦、水野真惟智、伍城鋒、鄧子軒、黑純一、許龍一、Leon D’Souza、黃帥銘、 楊曉威及楊慕天。

今屆賽事原定於11月舉行，但因香港社會問題而延至明年一月，大會亦於1月11日舉行「Beat the Pro慈善挑戰賽」，及1月14日進行「香港高爾夫球公開賽慈善盃」。

門票現於Ticketflap公開發售，1月9日（星期四） 及1月10日（星期五）免費入場；21歲以下人士在賽事舉行的4天期間均可免費入場，有關詳情請瀏覽：www.thehongkongopen.com

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