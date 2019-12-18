黃仁範世界波！南韓射日捧東亞盃

黃仁範世界波造低日本，帶領南韓主場捧走東亞盃。南韓釜山舉行的「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周最後1輪賽事，之前2輪全勝嘅日本同南韓正面交鋒，南韓打出極大捧盃決心，全場均佔得優勢，再加上溫哥華白帽中場黃仁範福至心靈，禁區外轟入超靚遠射，主辦國得以順利捧盃。

日本今戰打和就可以取得冠軍，相反南韓就必須贏波才能捧盃，所以「太極虎」決心極大，一開波就利用快速緊迫踢法向日本進襲。面對對手如狼似虎，日本一開波就處於下風，9分鐘南韓開出右路角球，金玟哉升起一頂中楣。15分鐘日本還以顏色，鈴木武藏於禁區邊引下引下，右腳快射遠柱貼柱出界。南韓不斷以死球向日本進攻，今次又係角球攻勢，日本守衞畀金英權力壓下頂中門柱，幾乎擺烏龍。之後南韓終於打開紀錄，主隊於左路發動攻勢，黃仁範接應隊友橫傳，禁區外於4個日本球員人罅中左腳勁轟靚波入網，南韓領先1:0。

換邊後雙方多鋸，並未有太多入肉攻勢，其中60分鐘主隊李庭協接應隊友靚直線，殺入禁區起左腳抽射，被敵衞閂出底線；68分鐘金珍洙接應角球一頂亦不中目標。77分鐘南韓出現入波黃金機會，但李庭協右腳抽射竟然連龍都唔中，認真嘥料。日本之後試圖反擊，但受制南韓嚴密防守下未能入球，最終南韓小勝1:0完場，奪得本屆賽事冠軍。

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