前祖記隊友爆料：C朗根本唔正常！

意甲祖雲達斯球星C朗拿度唔止好波，專業態度一向都係人所共知，佢對練波同健身投入程度，絕對唔係球壇任何人可比。近日，曾效力「祖記」嘅摩洛哥中堅貝拿迪亞受訪時候爆料，講起當年同C朗做隊友嘅趣事，佢話C朗試過約佢夜晚11點去做健身，笑佢根本唔係正常人喎！

C朗喺2018年夏天加盟「斑馬兵團」，貝拿迪亞就喺2019年1月離隊，二人做咗半年隊友，關係都算唔錯。貝拿迪亞講起當時一件趣事：「喺貝爾加莫（阿特蘭大）嘅一場比賽，我哋兩個都做後備，事關3日之後有場比賽，教練因此選擇輪換。當喺返都靈嘅旅遊巴上面，我收到C朗嘅訊息，佢問我依家諗住做乜，之後我回應佢，『依家都11點，我諗住返屋企囉！」

跟住C朗再問貝拿迪亞：「你想唔想去做吓健身呀？我今日冇出汗，你想唔想同我一齊練？」然後貝拿迪亞堅持再講：「我想返屋企睇電視呀！」呢位摩洛哥國家隊隊長透露，當大家都換好晒衫準備返屋企時候，C朗竟然係着住短衫褲聽住音樂去健身室：「當時我就諗，呢條友都唔正常嘅！」

當然，貝拿迪亞唔係覺得C朗痴線，相反，佢堅係服咗C朗：「我有幸能近距離接觸C朗，因此令我更加尊重佢。佢將自己整個生命都貢獻咗畀足球。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。