Super Mom變Hero　戰勝男人寫入史冊　

舒洛克（FALLON SHERROCK）這個名字已記錄在史冊！25歲的舒洛克在周二晚在英國舉行的世界飛鏢錦標賽首圈，以3比2擊敗伊華斯，成為首位在世錦賽贏男人的女將，證明了女性是有能力可以挑戰世界大賽。

「多謝每一位，我的天呀！我很好開心可以女子飛鏢做到成績，證明了我哋可以與男人鬥，甚至可以贏佢哋。」這位單親媽媽賽後激動地向支持者講出心中話，「這一刻感覺就像飛到月球，我不敢相信。」舒洛克是第五位參加男子世錦賽的女將，過去有四位女將都在外圍賽止步，而世界女子冠軍鈴木未来亦有參加今次比賽，但可惜周日在突然死亡階段不敵李察遜。

今仗平均得分91.48的舒洛克補充：「今場比賽我很專注，我很自豪，亦為女子飛鏢感到驕傲。女子比賽不是太多，希望今次的成績可以引起大家的關注。我知道外界給予Ted（伊華斯）很大壓力，沒有男人想輸給女人的。」

舒洛克的人生經歷起伏，曾走入死亡邊緣，五年前她患上腎病令免疫系統失調，一度令身體水腫，「就是誕下兒子的六個月後....曾經試過很多醫治方法，更帶來一些反映，其中導致『月亮面』（面部腫脹）。」患有自閉症的兒子Rory與祖母都有在電視旁觀戰，為舒洛克打氣。

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