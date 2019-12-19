後備奇兵補時絕殺　利物浦驚險入決賽

英聯盃出青年隊大敗後，利物浦主力大軍周四(19日)凌晨在卡塔爾出戰世冠盃，在4強火併蒙特雷，賽事大部份時間踢成1比1膠着狀態，領隊高普末段撳掣出齊3箭頭，最終憑後備上陣嘅羅拔圖法明奴90+1妙射絕殺，利物浦險勝2比1打入決賽，將與法林明高爭冠軍。

利物浦今仗有個好開始，拿比基達11分鐘接應穆罕默德沙拿妙傳成功突破，單刀埋門建功成1比0，可惜領先優勢僅維持3分鐘，便遭富尼斯摩利近門補射破網，扳平1比1。

利物浦今仗部份球員輪換，奧歷治及梳頓沙基利正選上陣，擔任正箭頭嘅奧歷治唔多爭氣，雖然中前場隊友有大量供應，但奧歷治都未能把握，令人失望。蒙特雷實力比想像中強，多次反擊均對紅軍後防構成極大威脅，幸好利物浦門將艾利臣比加表現穩健，力保不失。

戰至下半場尾段，高普撳掣，陸續派出沙迪奧文尼、阿歷山大阿諾特及羅拔圖法明奴上陣，末段狂攻之下，90+1阿諾特右路細力妙傳入禁區，法明奴快腳一推在對方門將手底下入網，協助利物浦2比1絕殺對手，晉級決賽。

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