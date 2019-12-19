美斯甩鞋巴利詐胡　巴塞0比0和皇馬

早前因抗議事件延期嘅西班牙國家打吡巴塞隆拿對皇家馬德里，周四(19日)順利舉行，兩隊激戰90分鐘，球王美斯踢到甩鞋、巴利入波判詐胡、賓施馬中柱，仲有雙方各有一次互空門，最終踢成0比0平手，巴塞與皇馬同得36分，巴塞以較佳得失球續居榜首。

大戰前巴塞出現臨時換人事件，據說原定正選上陣嘅布斯基斯突然被抽起，改由拿傑迪錫上陣，有傳媒稱布斯基斯賽前發燒避戰，另有報道指巴塞見到皇馬陣容，未有派出莫迪歷，反而起用21歲小將費達歷高華維迪，巴塞先至臨時換將，用拿傑迪錫睇實該烏拉圭中場。

賽事舉行期間，場內場外繼續有抗議事件，場外更出現抗議人潮，幸未有影響賽事進行，雙方場上互攻戰況激烈，費達歷高華維迪並無怯場，多次中距離勁射極具威脅，美斯亦有一次射空門機會，被沙治奧拉莫斯護空門，期間美斯踢到鞋都甩埋，但未能攻破皇馬大門。

下半場皇馬幾次埋門都好到肉，65分鐘賓施馬頭槌中柱，72分鐘另一次攻門，加里夫巴利攻破巴塞大門，但入波前卡斯米路越位在先食詐胡，最終互無紀錄0比0完場。

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