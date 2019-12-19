【有片】福仔傳射造烏龍　曼聯4強撼曼城

英聯盃8強周四(19日)凌晨繼續上演，曼聯主場對英乙高車士打，成為拉舒福特表演舞台，該英格蘭前鋒交出1入球1助攻及迫使對方擺烏龍，包辦3球，協助曼聯以3比0獲勝，晉級4強，將與曼城爭奪決賽資格。

蘇斯克查今仗讓部份球員輪換，但前鋒線繼續以拉舒福特夥拍安東尼馬迪爾，今仗戰況與上周中歐霸盃主場對阿爾克馬爾類似，經過互無紀錄嘅上半場，曼聯於下半場初段10分鐘內爆發入球風暴，狂轟濫炸連入3球奠勝，贏得清脆利落。

51分鐘，尼曼查馬迪送出長傳，拉舒福特前場左路接應，引球切入中路連過幾個敵衞如入無人之境，殺入12碼大腳抽射勁爆掛網波成1比0，58分鐘格連活特右路傳中，賴恩積臣在拉舒福特壓迫下擺烏龍送球入網，曼聯贏到2比0。

61分鐘，福仔左路底線傳中，安東尼馬迪爾遠柱空晒近門剷射入網，曼聯10分鐘內連轟3球奠定勝局，保持3比0勝果完場。

英聯盃4強全部產生，經抽籤後4強戲碼分別為曼聯對曼城嘅打吡戰，另一場為李斯特城對阿士東維拉。

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