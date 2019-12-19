巴黎最新大計　搵哥帥沙維兩師徒執教

法國《Le10Sport》報道，近年喪簽大牌球星嘅巴黎聖日耳門，雖然實力同知名度大增，但始終無緣歐聯錦標，消息指會方又有新計劃，就係力邀哥迪奧拿執教，再搵佢愛徒沙維做副手，希望喺PSG複製10年前巴塞隆拿橫掃歐洲盛世。

報道指，PSG對現任主帥杜曹工作表現不置可否，認為佢嘅最大任務就係奪取歐聯，贏唔到就係失敗，加上杜曹與旗下兩大球星尼馬及基利安麥巴比關係一般，因此估計杜曹喺PSG都係做唔長。

PSG財力雄厚，使幾多錢唔係問題，最重要係有得威，佢哋最新計劃係從教練着手，自傳出哥迪奧拿有可能離開曼城，PSG對此大動腦筋，希望邀請呢位名帥執教，中場大師沙維宣布掛靴轉任教練，PSG亦希望請埋佢加盟，由哥迪奧拿拍住沙維執教PSG。

消息指，PSG為此已準備大量資金，一旦請到哥迪奧拿同沙維執教，仲會畀佢哋全權買人，鍾意買邊個就買邊個，總之要搞到好似10年前巴塞隆拿咁款。

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