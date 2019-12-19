【賽後解碼】認清自我　拉舒福特挑戰30球

拉舒福特喺英聯盃1傳1射帶領曼聯入4強，今季各項賽事貢獻14個入波同6次助攻，只係半季嘅入球數字已經寫下「福仔」出道以來新高。自從拉舒福特放棄做正前鋒嘅「目標」之後，重返左翼位置更加得心應手，入球同助攻數字都大爆發，過去11場波狂入10球(加4次助攻)。

大部份攻擊球員都希望踢中路位置，拉舒福特都唔例外，不過季初代安東尼馬迪爾踢中鋒明顯力不從心，佢嘅把握力亦非頂尖，結果因為不勝重任搞到愈踢愈差，但自從踢返左翼之後，拉舒福特可以專心用速度進行爆破，邊路入楔嘅準確性同靈活性亦係佢拿手好戲，做番自己最擅長嘅工作，就係「福仔」爆發主因。

依家曼聯嘅反擊踢法，係拉舒福特最舒適嘅戰術，以佢近期嘅超強入球率，今季各項賽事挑戰30球大關絕對唔出奇，事實上「福仔」出道後每年入球都有增加(見表)，但今季認清自己能力之後，先至真正大躍進。

拉舒福特入球統計(各項賽事)

2019/20●23場入14球

2018/19●47場入13球

2017/18●52場入13球

2016/17●53場入11球

2015/16●18場入8球

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