【有片】堅離地球王！C朗「超人類」頭槌

籃球場有「空中飛人」米高佐敦，足球場就要數「離地球王」C朗拿度！呢位葡萄牙球星向來以驚人彈跳力見稱，過往曾經多次上演「超人類」頭槌好戲，周四(19號)意甲祖雲達斯作客2比1擊敗森多利亞，C朗拿度嘅致勝頭槌，最高點竟然達到2米56，相當誇張！

C朗呢個「堅離地」入波出現喺完半場前，當時阿歷士辛度咗45度角大腳傳中，C朗衝前喺小禁區跳高勁頂入網，據意大利《天空體育》數據，C朗今次跳躍最高點達到2米56，身體最低點距離地面71cm，騰空時間有1.5秒，唔好忘記C朗已經係一位34歲嘅老將！

事實上，C朗以往上演過唔少次「超人類」頭槌，12/13球季歐聯倒戈曼聯力壓艾拉頂入嘅一球，最高點錄得2米65；2016年歐國盃4強對威爾斯，C朗嘅頭槌高點更加去到2米88，「離地球王」果然名不虛傳！

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