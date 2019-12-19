戰勝病魔！池江璃花子仍無緣東奧

日本泳壇全能飛魚池江璃花子已經戰勝病魔，出院回家。這位19歲的超級新星今年初被診斷患上急性淋巴性白血病，引起國際泳壇關注及同情，而池江璃花子的奧運夢未滅，雖然趕不上2020年東京奧運會，但她會以下一屆2024年巴黎奧運會為目標。

據日媒報道，池江日前已經出院，而她在個人社交網亦寫上了自己出院的消息，並表示不會放棄自己的奧運夢想及職業生涯，計劃復出：「願以參加巴黎奧運並奪得獎牌為目標而努力。」

池江璃花子是日本00後出生的優秀女子游泳選手，擅長自由泳及蝶泳等多個距離的項目，2016年里約奧運會，不足16歲的她在女子100米蝶泳、100米自由泳及4X100米自由泳接力等項目殺入決賽，兩年後在2018年亞運會更大放異彩，豪奪6金2銀，壟斷了女子中短距離的自由泳及蝶泳所有金牌。

被視為東京奧運金牌希望的她，去年赴美國進行訓練，身體出現異常，今年初確診患了白血病。經過超過大半年的醫治，這位小姑娘的病情已受控制，而她與病魔對抗期間仍不忘游泳，曾與醫生商量希望可以盡快水中訓練。據報道消息，東京奧運還有大半年舉行，池江已放棄了在自己家鄉出戰奧運的想法，但仍想盡快復出，投入訓練。

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