【總結】主場被火燒 76人不敗金身被破

76人主場連勝終於斷纜！艾賓特即使交出了「雙雙」，更與隊友作出多次反擊，但主場迎戰熱火難抗，最終以104比108落敗，遭遇兩連敗，本賽季主場14勝0負的不敗金身被打破。

艾賓特全場貢獻了22分19個籃板，杜比亞斯夏里士都有20分的進賬，但亦無助76人繼續贏波；雖然有主場觀眾吶喊，76人第一節仍領先對手10分，但在半場已被熱火反超，球員手感極好，第三節熱火更拋離82比74，進入最後一節熱火續保氣勢，最終以三分壓倒對手，戰績累積20勝8負。

至於塘鵝終於結束連敗，恩格林攻入34分6個籃板5次助攻，協助球隊以107比99擊敗木狼，終於結束13連敗的紀錄，而木狼卻遭遇8連敗。

今日賽果(前者主場)

金塊 113:104 魔術

獨行俠103:109 塞爾特人

拓荒者122:112 勇士

巫師 109:110(加時)公牛

騎士 100:98 黃蜂

76人 104:108 熱火

活塞 99:112 速龍

木狼 99:107 塘鵝

雷霆 126:122 灰熊

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